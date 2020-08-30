شاهد.. أول ظهرو لياسمين صبري داخل سيارتها الجديدة

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شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "صبري" في الصورة داخل سيارتها الجديدة بشعر منسدل على كتفها وميك أب هادئ وذلك عقب إثارتها الجدل بسبب شراء زوجها رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة سيارة باهظة الثمن.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" والذي شارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي وهبة مجدي ونهال عنبر.