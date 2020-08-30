بعد تعرضها لحادث سير.. منال سلامة تطمأن الجمهور على حالتها الصحية

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حرصت الفنانة منال سلامة أن تطمأن جمهورها علي حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث مروع.



وأعلنت عن ذلك من خلال منشور علي صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وكتبت : الحمد لله ربنا نجاني أنا وبنتي من حادثة موت.



يشار أن منال سلامه، تعرضت أول أمس. ، لحادث سير أليم بطريق مدينة العالمين الجديدة نتيجة انفجار إطار سيارتها أثناء القيادة ، مما أدى الى انقلاب سيارتها ونقلها للمستشفي هي ونجلتها.



وفي سياق منفصل تستعد منال سلامة، لتقديم برنامج اجتماعي جديد يحمل عنوان" حلو الكلام مع منال "عبر شاشة صدي البلد والمقرر يعرض خلال الفترة المقبلة.