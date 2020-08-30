أروى جودة ضيفة أمير كرارة اليوم في برنامج "سهرانين"

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تحل الفنانة أروي جودة ضيفة في حلقة جديدة اليوم من الموسم الجديد من برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، في تمام الساعة 11 مساء على قناة أون.



وكانت قناة ‏ON، قد كشفت عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج ‏‏"سهرانين"، الذي يقدمه النجم أمير كرارة عبر شاشتها، حيث طرحت القناة ‏إعلان الموسم الجديد من البرنامج عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ‏وظهر فى الإعلان عدد من النجوم، أبرزهم رامى عياش، أمينة خليل، ومحمد ‏فراج، وهنا شيحة، وحسن الرداد، وعلاء الشربينى وعبد الفتاح الجريني، كما ‏كشف البرومو عن غناء أمير كرارة مع رامى عياش ونجوم آخرين. ‏







ويعد مسلسل "إلا انا"وخاصةً حكاية "سنين وعدت" هى آخر أعمال أروى جودة الفنية والتي لعبت خلالها البطولة، وكان يشاركها التمثيل الفنان احمد صفوت، وظهرت خلالها سيدة تعمل بجد لتتنصب المراكز العليا في الشركة التي تعمل بها، ولكن ذلك يجعلها مقصرةً في حق زوجها وابنها وبيتها، فتقرر الاستقالة والتفرغ لهم، وتدور الأحداق في ذلك الإطار.