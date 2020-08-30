ارتفاع معظم البورصات الخليجية فى أول تعاملات الأسبوع

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
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ارتفعت معظم البورصات الخليجية في نهاية التعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع لتصعد البورصة السعودية بفضل مكاسب القطاع المالي.

وتقدم مؤشر المملكة 0.6 بالمئة، إذ ارتفع سهم بنك الرياض 2.1 بالمئة، وزاد سهم مجموعة سامبا المالية 1.5 بالمئة.

أطلقت البورصة السعودية أول سوق لها لمشتقات المؤشرات ودار مقاصة يوم الأحد باستخدام تكنولوجيا ناسداك، في إطار استراتيجية لزيادة جاذبية البورصة لدى المستثمرين الأجانب.

وفي 2019، انضمت البورصة لمؤشري فوتسي وإم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، مما جلب مزيدا من الأموال من الخارج.

وزاد سهم شركة النفط العملاقة أرمكو السعودية 0.3 بالمئة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله يوم الأحد إن شركة النفط السعودية العملاقة اكتشفت حقلين جديدين للنفط والغاز، في أبرق التلول بمنطقة الحدود الشمالية وبمنطقة الجوف.

ونزل مؤشر دبي 0.3 بالمئة، حيث خسر سهم دو للاتصالات 3.9 بالمئة وفقد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.9 بالمئة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة، مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 1.1 بالمئة.

وزاد المؤشر القطري 0.4 بالمئة بفضل صعود سهم شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 2.1 بالمئة والبنك التجاري 0.7 بالمئة.

وضعت قطر يوم الأحد حدا أدنى للأجر الشهري الأساسي يبلغ ألف ريال قطري (274.6 دولار) وألغت اشتراط موافقة رب العمل على تغيير العاملين لديه للوظيفة.

وبورصة البحرين مغلقة يوم الأحد في عطلة عامة.

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