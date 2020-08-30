حنان مطاوع تعلن موعد عرض حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا"

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:03 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة حنان مطاوع على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت حنان مطاوع عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بوستر قصتها الجديدة في مسلسل "إلا أنا"، وعلقت قائلة" المعاد الصح ٧ ونص علي dmc,يااااارب يعجبكوا"


يشار إلى أن حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام. والمسلسل من تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "لمس أكتاف" الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق وهو من بطولة الفنان ياسرجلال ، فتحي عبد الوهاب ، حنان مطاوع ، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار هانى سرحان ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى.

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