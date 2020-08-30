ليفاندوفسكي أفضل لاعب في ألمانيا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:28 م
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
وكالات
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اختارت مجلة كيكر الألمانية، مهاجم بايرن ميونخ، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العام، بينما منحت لقب أفضل مدير فني، لمدرب الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا، هانز فليك.

توج ليفاندوفسكي بهذا للقب بعد حصوله على 276 نقطة، في التصويت الذي شارك به صحافيون رياضيون، في حين جاء زميله توماس مولر في المركز الثاني (54).

من جانبه، تصدر فليك الذي تولى الإدارة الفنية للبافاري في نوفمبر  الماضي خلفاً لنيكو كوفاتش، في فئة المدربين، بحصوله على 223 نقطة، يليه يورغن كلوب الذي يقود ليفربول، بـ164 نقطة.

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