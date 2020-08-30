الأهلي يستعيد ورقة مهمة قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

اقترب حسين الشحات لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من العودة للمران الجماعي للفريق، بعد خضوعه لعملية الفتاق.





ومن المقرر أن يخضع الشحات لمسحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الساعات القليلة القادمة تمهيدًا لعودته للمشاركة مع القلعة الحمراء.





وسيبدأ اللاعب لبرنامجه التأهيلي، وذلك استعدادًا لعودته للمشاركة مع النادي الأهلي في المواجهات الرسمية انطلاقًا من يوم الاثنين القادم، في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وقد حصل لاعبين النادي الأهلي على راحة سلبية، غدًا الأحد، عقب مباراة المصري البورسعيدي، المقرر أقامتها الليلة في تمام الثامنة والنصف مساءً على ستاد برج العرب.



