رابطة الليجا تكشف عن الطريقة الصحيحة لرحيل ميسي

أكد مصدر في برشلونة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يحضر الفحص الطبي مع ناديه برشلونة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد اليوم الأحد، بينما أكدت رابطة الدوري الإسباني أن تعاقد ميسي مع برشلونة مستمر.





وقالت الرابطة اليوم الأحد، إن السبيل الوحيد لمغادرة المهاجم المخضرم النادي الكاتالوني هو دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده مع برشلونة والبالغ 700 مليون يورو (833 مليون دولار).





وأضافت الرابطة في بيان: "حسب القوانين المعمول بها فإن الرابطة لن توافق على أي طلب بالاستغناء عن أي لاعب مسجل في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلا بدفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب".





وكان ميسي أعلن الثلاثاء الماضي، وبصورة مفاجئة رغبته في الرحيل عن النادي الكاتالوني قبل أقل من أسبوعين من موعد انطلاق الموسم الجديد.





وعرضت صور وصول اللاعبين للخضوع لفحص كورونا صباح اليوم الأحد، بينما لم يظهر ميسي الذي كان يتوقع وصوله إلى مركز تدريب برشلونة في العاشرة والربع صباحاً بالتوقيت المحلي.





وكان يفترض وصول اللاعبين تباعاً للفحص حتى منتصف اليوم.





وقالت تقارير إعلامية أمس السبت، إن ميسي (33 عاماً) أفضل لاعب في العالم 6 مرات لن يخضع للفحص الطبي قبل الموسم ولن يحضر تدريبات الفريق غداً الإثنين.





وأبلغ ميسي النادي يوم الثلاثاء، برغبته في الرحيل ليدخل برشلونة في دوامة أخرى من المشاكل بعد أقل من أسبوعين من هزيمته المذلة 2-8 أمام بايرن ميونخ في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.





وأشار محامو ميسي في وقت سابق إلى شرط في عقد وقع عليه النجم الأرجنتيني في 2017 يسمح له بترك النادي مجاناً لكن إذا طلب ذلك قبل 10 يونيو.





وشددوا على أن هذا البند يطبق عادة في نهاية الموسم ولكن الموسم تأجل وامتد إلى أغسطس الجاري بسبب جائحة كورونا.



