رابطة الليجا تكشف عن الطريقة الصحيحة لرحيل ميسي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:28 م
ميسي
ميسي
وكالات
Advertisements
أكد مصدر في برشلونة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يحضر الفحص الطبي مع ناديه برشلونة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد اليوم الأحد، بينما أكدت رابطة الدوري الإسباني أن تعاقد ميسي مع برشلونة مستمر.

وقالت الرابطة اليوم الأحد، إن السبيل الوحيد لمغادرة المهاجم المخضرم النادي الكاتالوني هو دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده مع برشلونة والبالغ 700 مليون يورو (833 مليون دولار).

وأضافت الرابطة في بيان: "حسب القوانين المعمول بها فإن الرابطة لن توافق على أي طلب بالاستغناء عن أي لاعب مسجل في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلا بدفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب".

وكان ميسي أعلن الثلاثاء الماضي، وبصورة مفاجئة رغبته في الرحيل عن النادي الكاتالوني قبل أقل من أسبوعين من موعد انطلاق الموسم الجديد.

وعرضت صور وصول اللاعبين للخضوع لفحص كورونا صباح اليوم الأحد، بينما لم يظهر ميسي الذي كان يتوقع وصوله إلى مركز تدريب برشلونة في العاشرة والربع صباحاً بالتوقيت المحلي.

وكان يفترض وصول اللاعبين تباعاً للفحص حتى منتصف اليوم.

وقالت تقارير إعلامية أمس السبت، إن ميسي (33 عاماً) أفضل لاعب في العالم 6 مرات لن يخضع للفحص الطبي قبل الموسم ولن يحضر تدريبات الفريق غداً الإثنين.

وأبلغ ميسي النادي يوم الثلاثاء، برغبته في الرحيل ليدخل برشلونة في دوامة أخرى من المشاكل بعد أقل من أسبوعين من هزيمته المذلة 2-8 أمام بايرن ميونخ في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وأشار محامو ميسي في وقت سابق إلى شرط في عقد وقع عليه النجم الأرجنتيني في 2017 يسمح له بترك النادي مجاناً لكن إذا طلب ذلك قبل 10 يونيو.

وشددوا على أن هذا البند يطبق عادة في نهاية الموسم ولكن الموسم تأجل وامتد إلى أغسطس الجاري بسبب جائحة كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي رياضة الاخبار الرياضية اخبار ميسي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يعاقب ليونيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

خطوة جديدة من بيراميدز لضم رمضان صبحي

منذ 43 دقيقة

رسالة قوية من سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحذر وليد أزارو

منذ أقل من ساعتين

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة الأحلام لـ"كومان" تضيع من برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 17 ساعة

العروض تنهال على بديل معلول في الأهلي وفايلر يحسم الموقف

منذ ساعة و نصف

برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الآن

منذ أقل من ساعة

مفاجآت بشأن الكليات المتاحة.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية بتنسيق 2020

منذ حوالي 5 ساعات

تصرف غريب من برشلونة تجاه ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ ساعتين و 16 دقيقة

لطلاب المرحلة الثانية.. 7 نصائح مهمة أثناء تسجيل الرغبات بالتنسيق

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر يونايتد يخطف "صفقة الوسط" من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

العروض تنهال على بديل معلول في الأهلي وفايلر يحسم الموقف

04:08 م

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

02:50 م

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

07:35 ص

الأهلي يحذر وليد أزارو

03:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب