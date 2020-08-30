خطوة جديدة من بيراميدز لضم رمضان صبحي

يدرس مسؤولو نادى بيراميدز الاتفاق مع نادى خليجى لشراء رمضان صبحي، من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى على أن يقوم السماوي بشرائه مرة أخرى خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.





بيراميدز يدرس عودة العلاقات مع الأهلي





كشفت مصادر صحفية داخل نادي بيراميدز، أن اللجوء لتلك الخطوة، جاء من أجل إزالة الضغوط على رمضان صبحي، بالإضافة إلى الحفاظ على العلاقات مع النادى الأهلى والمصالح بين الناديين.





الجدير بالذكر أن رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، قد وقع على عقد مع بيراميدز ، وحصل على مقدم التعاقد بعد رفضه البقاء فى الأهلي.





وكان مسؤولو النادي الأهلي، قد أعلنوا رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، بعد نهاية مدة إعارته، متجهًا صوب بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.











