خطوة جديدة من بيراميدز لضم رمضان صبحي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:58 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف
Advertisements
يدرس مسؤولو نادى بيراميدز الاتفاق مع نادى خليجى لشراء رمضان صبحي، من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى على أن يقوم السماوي بشرائه مرة أخرى خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

بيراميدز يدرس عودة العلاقات مع الأهلي

كشفت مصادر صحفية داخل نادي بيراميدز، أن اللجوء لتلك الخطوة، جاء من أجل إزالة الضغوط على رمضان صبحي، بالإضافة إلى الحفاظ على العلاقات مع النادى الأهلى والمصالح بين الناديين.

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، قد وقع على عقد مع بيراميدز ، وحصل على مقدم التعاقد بعد رفضه البقاء فى الأهلي.

وكان مسؤولو النادي الأهلي، قد أعلنوا رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، بعد نهاية مدة إعارته، متجهًا صوب بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة رمضان صبحي الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

خطوة جديدة من بيراميدز لضم رمضان صبحي

منذ 43 دقيقة

تصرف غريب من برشلونة تجاه ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 17 ساعة

العروض تنهال على بديل معلول في الأهلي وفايلر يحسم الموقف

منذ ساعة و نصف

صفقة الأحلام لـ"كومان" تضيع من برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يحذر وليد أزارو

منذ أقل من ساعتين

مانشستر يونايتد يخطف "صفقة الوسط" من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رسالة قوية من سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 10 ساعة

برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الآن

منذ أقل من ساعة

مفاجآت بشأن الكليات المتاحة.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية بتنسيق 2020

منذ حوالي 5 ساعات

لطلاب المرحلة الثانية.. 7 نصائح مهمة أثناء تسجيل الرغبات بالتنسيق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يعاقب ليونيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

العروض تنهال على بديل معلول في الأهلي وفايلر يحسم الموقف

04:08 م

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

02:50 م

الأهلي يحذر وليد أزارو

03:57 م

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

07:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب