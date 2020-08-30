توقعات بارتفاع أسعار اللحوم المعلبة بعد حظر الدواجن البرازيلية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
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ذكرت مجموعة صناعية أن قد يؤدي حظر فرضته الفلبين على استيراد منتجات الدواجن من البرازيل، ثاني أكبر مصدر للحوم منزوعة العظم ميكانيكيا بالنسبة للفلبين، إلى رفع أسعار بعض المنتجات المعلبة بنسبة تصل إلى 14%.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ريكس أجارادو، المتحدث باسم الرابطة الفلبينية لمعالجات اللحوم، قوله في بيان إن البرازيل هي مصدر 20% إلى 25% من اللحوم المستوردة منزوعة العظم ميكانيكيا والمستخدمة في المنتجات المعلبة، بحسب "الألمانية".

وقالت وزارة الزراعة البرازيلية إن قرار مانيلا "غير متناسب". ويأتي قرار الفلبين بعد بيان صادر عن الصين يفيد بأن عينات سطحية من أجنحة الدجاج القادمة من الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية أثبتت أنها تحتوي على فيروس كورونا.

وتزيد تكلفة منتجات الدواجن من الولايات المتحدة وأوروبا 30% على الأقل أكثر من البرازيل، حسبما قالت الجمعية. وبعد الحظر، من المحتمل أن يكون مخزون اللحوم منزوعة العظم ميكانيكيا انخفض بنحو 15 يوما إلى ما يكفي 30 يوما بدلا من 45 يوما في 14أغسطس.

حظرت الفلبين بشكل منفصل استيراد الدجاج من أستراليا بسبب مخاوف من أنفلونزا الطيور.

 

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