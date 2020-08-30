بنظارة سوداء . .ميرنا نور الدين تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:53 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ميرنا نور الدين، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

ونشرت ميرنا نور الدين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على تيشيرت أحمر، ونضارة سوداء كبيرة، وشعر مفرود، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.

 

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين كانت دورها الرائع في الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات، بالإضافة إلي دورها في مسلسل بخط الإيد بطولة الفنان "أحمد رزق" والنجمة "سوسن بدر".

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