تركيا ترفع الرسوم على السيارات المستوردة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
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رفعت السلطات التركية الرسوم على معظم السيارات المستوردة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاختلال الذي يسجله الميزان التجاري جراء جائحة كورونا.

ووفقا لما تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، فإن معظم السيارات ذات سعة محرك 1600 سي سي، والتي تمثل أغلب السيارات التي تستوردها تركيا، سيتم رفع ما يسمى بضريبة الاستهلاك الخاصة عليها إلى 80% من 60% ، بحسب "الألمانية" .

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإنه بالنسبة للسيارات الكهربائية ذات السعة الأكبر من 2000 سي سي، فقد تم رفع الضريبة من 100% إلى 130%، أما سيارات الفئات العالية فسيتم رفع الضريبة عليها من 160% إلى 220% 

وقال إيرول شاهين المدير العام بشركة "إي بي إس" لاستشارات السيارات في اسطنبول :"تركيا مرة أخرى لديها أعلى ضرائب على السيارات في العالم".

وأوضح أنه رغم أن الضرائب لن تنطبق على السيارات المنتجة محليا، فإن المنتجين المحليين لن يستفيدوا منها لأنهم يعتمدون أيضا على السلع المستوردة لتوفير الكثير من إمداداتهم.

يأتي هذا في أعقاب سلسلة من زيادة الضرائب التي فرضتها تركيا منذ بداية جائحة كورونا لدعم الصناعة المحلية وجعل المستهلك يبتعد عن السلع المستوردة.

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