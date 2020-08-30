الأمم المتحدة: تعذر وصول نصف اللبنانيين إلى حاجاتهم الأساسية بحلول نهاية العام

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
Advertisements
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" من مقرها في بيروت، أن "لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائية لتأمين حاجات سكانه، وبعد الانفجار الهائل الذي دمر جزءاً كبيراً من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيس لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة عملته بمقدار 78%، وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة كوفيد 19، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة، قد يتعذر على نصف السكان الوصول إلى حاجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام".


وأوضحت في بيان اليوم، ان هذا الواقع الخطير دفع اللجنة إلى إصدار دراسة جديدة اليوم بعنوان "هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟ "وبحسب الدراسة، أدى انخفاض قيمة الليرة إلى تضخم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50 % في العام 2020 بعد أن كان 2.9% في العام 2019. وفي يوليو 2020، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنة بما كان عليه في يوليو 2019، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية ارتفاعاً طفيفاً على إثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، مما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر".


وأضافت: "أمام هذا الواقع، دعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي الحكومة اللبنانية، إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء أهرامات الحبوب في مرفأ بيروت ، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات".


وطالبت دشتي: باتخاذ إجراءات فورية لتلافي الوقوع في أزمة غذائية، لا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقف الأسعار الأساسية منها، وتشجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى المستهلكين"، مشددة على "أهمية تعزيز النظم الغذائية المحلية والاستعاضة عن بعض المدخلات الزراعية المستوردة بأخرى يمكن إنتاجها محليا".


وتأتي الدراسة الجديدة بعد دراسة عن الفقر في لبنان، كجزء من سلسلة دراسات لتقييم أثر فيروس كورونا، تعدها "الإسكوا" لدعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار الوباء العالمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرفا بيرت مرفأ بيروت الامم المتحةدة الاقتاصد اللبناني اخبار الاقتصاد العالمي

أخبار تهمك

بناء على رغبة فايلر.. الأهلي يدرس الإطاحة بطبيب الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 16 ساعة

لطلاب المرحلة الثانية.. 7 نصائح مهمة أثناء تسجيل الرغبات بالتنسيق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ ساعة الا ربع

رسالة قوية من سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفقد عمرو السولية ضد وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع ظهير إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحذر وليد أزارو

منذ 14 دقيقة

مانشستر يونايتد يخطف "صفقة الوسط" من برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجآت بشأن الكليات المتاحة.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية بتنسيق 2020

منذ حوالي 4 ساعات

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الأحلام لـ"كومان" تضيع من برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رابطة الدوري الإسباني تنصف برشلونة على "ميسي" في بيان رسمي

منذ أقل من ساعتين

تصرف غريب من برشلونة تجاه ليونيل ميسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. برشلونة يعاقب ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موضوعات متعلقة

توقعات بانضمام 8 ملايين عربي إلى تعداد الفقر بسبب كورونا

25 % خسائر أسواق المال العربية بسبب تداعيات فيروس كورونا

برنامج الأغذية العالمي: قلقون بسبب احتراق جزء كبير من مخزون القمح فى انفجار لبنان

سفن الحاويات تستأنف الرحلات إلي بيروت

محلل اقتصادي: تكلفة خسائر انفجار مرفأ بيروت أكبر من الحرب (فيديو)

أسر ضحايا انفجار مرفأ بيروت يطالبون بتحقيق دولي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

مانشستر يونايتد يخطف "صفقة الوسط" من برشلونة

03:46 م

صفقة الأحلام لـ"كومان" تضيع من برشلونة

03:21 م

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

02:50 م

تصرف غريب من برشلونة تجاه ليونيل ميسي

02:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب