الأولى على دبلوم الزراعة المتقدمة: ذاكرت الملغي.. ولم ألتفت لأزمة كورونا

أعربت الطالبة رشا خالد رجب ابنه منطقة المطرية بمحافظة القاهرة من مدرسة مسطرد الفنية الزراعية الأولى على مستوى الجمهورية دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الزراعية نظام الخمس سنوات عن فرحتها الكبيرة بإعلانها الأولى على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية اليوم.





وأكدت، أن التفوق نتاج عرق وجهد وليس ضربة حظ، مشيرة إلى أن تفوقها يعد أول خطوة لتحقيق حلمها بان تصبح مهندسة زراعية وأن تلتحق بكلية الزراعة جامعة عين شمس والتي تتمني أن تتفوق بها وتكمل لتكون عضو هيئة تدريس بها وتستكمل الماجيستير والدكتوراه.

وقالت رشا، في تصريحات صحفية، إنها لم تتوقع أن تكون الأولى على الجمهورية ولكنها كانت تتوقع التفوق مشيرة إلى أن تفوق شقيقتها الكبرى والتحاقها بنفس المدرسة وحصولها العام الماضي على المركز الرابع جمهورية في نفس المدرسة وتخصص التصنيع الغذائي الذي التحقت به هي الأخرى كان دافعا لها للمذاكرة والتفوق.

وأهدت رشا تفوقها لوالده خالد رجب موظف بهيئة النقل العام ووالدتها ربة منزل حيث كان يشجعها والدها على التفوق وهو من أقنعها بالدخول لهذه المدرسة، مضيفة أنها فكرت في دخول الثانوي العام ولكنها خافت من الصعاب والمشاكل التي تحدث للطلبة فيه قائلة: "حبيت أختصر السكة".

وقالت إنها لم تحدد ساعات معينة للمذاكرة ولكنها ترتب أولوياتها وتذاكر كل المواد بترتيب وجدول حتى تستطيع تحصيل كافة الدروس والعلوم مشيرة إلى أنها في بداية ازمة كورونا حدث لها نوع من القلق والإحباط بسبب غموض موقف الإمتحانات ولكنها تغلبت على هذا الموقف وعادت للمذاكرة من جديد ولكنها ذاكرت المنهج كله بما فيه من مواد وعلوم تم ألغائها املا في التفوق





وأكدت أنها كانت تأخذ دروس خصوصية في بداية الدراسة وتوقفت عنها بسبب كورونا مؤكدة ان التعليم الفني لم يحظ باهتمام بالدروس والتعليم الاون لاين خلال فترة كورونا مطالبة بالعمل على التوسع فيه مشيرة إلى أنها تخصصت في التصنيع الغذائي وهو تخصص مهم جدا في مجال التعليم الزراعي.



