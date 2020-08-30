نتيجة تنسيق المرحلة الاولى علمي علوم ورياضة 2020.. كلية الطب 98.53% والصيدلة 98.4%





نتيجة تنسيق المرحلة الاولى علمي علوم 2020 | ونتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمى رياضة 2020 أعلنها اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن إعلان نتيجة المرحلة الاولى لتنسيق القبول بالجامعات 2020.





وقال عبد الغفار خلال مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم الأحد، فى وزارة الإعلام، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، أن الحد الأدنى لكليات الطب البشرى 404 درجة بنسبة 98.53%، والحد الأدنى لكليات الصيدلة هو 98.4% والحد الأدنى لكليات طب الأسنان 403.5 بنسبة 98.41%، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعى وهو 97.9%.





ولفت وزير التعليم العالى، لوجود أماكن شاغر لطلاب المرحلة الثانية، بكليات الطب البيطرى والتمريض والزراعة والعلوم والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى.





وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، عن توفر أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية "علمى رياضيات" بكليات الهندسة فى المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، بالإضافة لكليات لحاسبات والمعلومات والتخطيط العمرانى والفنون الجميلة قسم عمارة، والكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات فى المواعيد المقررة.





وكانت وزارة التعليم العالى فتحت باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى للتنسيق فى 22 أغسطس الماضى واستمرت حتى 27 أغسطس.





وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 149500 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2020/2021، وذلك من إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى البالغ عددهم 149685 ألف طال من الشعب العلمية والهندسية والأدبية.





وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أى بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر، أى بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أى بنسبة 79.90% بواقع 149685 ألف طالب وطالبة.



