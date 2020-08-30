نتيجة تنسيق المرحلة الاولى علمي علوم ورياضة 2020.. كلية الطب 98.53% والصيدلة 98.4%

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:44 م
التنسيق
التنسيق
Advertisements

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى علمي علوم ورياضة 2020.. كلية الطب 98.53% والصيدلة 98.4% 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى علمي علوم 2020 | ونتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمى رياضة 2020 أعلنها اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن إعلان نتيجة المرحلة الاولى لتنسيق القبول بالجامعات 2020.

وقال عبد الغفار خلال مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم الأحد، فى وزارة الإعلام، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، أن الحد الأدنى لكليات الطب البشرى 404 درجة بنسبة 98.53%، والحد الأدنى لكليات الصيدلة هو 98.4% والحد الأدنى لكليات طب الأسنان 403.5 بنسبة 98.41%، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعى وهو 97.9%.

ولفت وزير التعليم العالى، لوجود أماكن شاغر لطلاب المرحلة الثانية، بكليات الطب البيطرى والتمريض والزراعة والعلوم والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، عن توفر أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية "علمى رياضيات" بكليات الهندسة فى المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، بالإضافة لكليات لحاسبات والمعلومات والتخطيط العمرانى والفنون الجميلة قسم عمارة، والكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات فى المواعيد المقررة.

وكانت وزارة التعليم العالى فتحت باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى للتنسيق فى 22 أغسطس الماضى واستمرت حتى 27 أغسطس.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 149500 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2020/2021، وذلك من إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى البالغ عددهم 149685 ألف طال من الشعب العلمية والهندسية والأدبية.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أى بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر، أى بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أى بنسبة 79.90% بواقع 149685 ألف طالب وطالبة.

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى علمي علوم ورياضة 2020.. كلية الطب 98.53% والصيدلة 98.4% 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتيجه التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الاولى علمي علوم ورياضة 2020 نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2020 نتيجة المرحلة الاولى للتنسيق التنسيق 2020

أخبار تهمك

تصرف غريب من برشلونة تجاه ليونيل ميسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع ظهير إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ ساعة الا ربع

صفقة الأحلام لـ"كومان" تضيع من برشلونة

منذ أقل من ساعة

لطلاب المرحلة الثانية.. 7 نصائح مهمة أثناء تسجيل الرغبات بالتنسيق

منذ حوالي 3 ساعات

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رابطة الدوري الإسباني تنصف برشلونة على "ميسي" في بيان رسمي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفقد عمرو السولية ضد وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

رسالة قوية من سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يعاقب ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مانشستر يونايتد يخطف "صفقة الوسط" من برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

بناء على رغبة فايلر.. الأهلي يدرس الإطاحة بطبيب الفريق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحذر وليد أزارو

منذ 14 دقيقة

مفاجآت بشأن الكليات المتاحة.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية بتنسيق 2020

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل .. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018 الأحد والحد الأدنى للقبول في كليات القمة الهندسة والطب والصيدلة

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018 ثانوية عامة برقم الجلوس والرقم السري

ننشر تفاصيل مؤتمر "التعليم العالي" للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق 2018 (صور)

ننشر الأماكن الشاغرة بالكليات في تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة 2019 جامعة القاهرة

مكتب التنسيق يعلن موعد طباعة بطاقة الترشيح للقبول بالجامعات .. إليك رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

هل تتبقى أماكن شاغرة بكليات القمة؟.. ملامح المرحلة الثانية للتنسيق

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

مانشستر يونايتد يخطف "صفقة الوسط" من برشلونة

03:46 م

صفقة الأحلام لـ"كومان" تضيع من برشلونة

03:21 م

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

02:50 م

تصرف غريب من برشلونة تجاه ليونيل ميسي

02:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب