رسالة رومانسية من محمد رمضان لزوجته في عيد ميلادها

حرص الفنان محمد رمضان، على توجيه رسالة تهنئة لزوجته في عيد ميلادها الذي يحل اليوم.

ونشر رمضان صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، ووجه لها رسالة مليئة بالحب وكتب: "عيد ميلاد سعيد يا كل حاجة في حياتي ربنا يحفظك ويحفظ اولادنا ويحفظ كل أسرة من كل شر".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" والذي شارك به عدد من الفنانين منهم روجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد.