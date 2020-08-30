رسالة رومانسية من محمد رمضان لزوجته في عيد ميلادها

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

حرص الفنان محمد رمضان، على توجيه رسالة تهنئة لزوجته في عيد ميلادها الذي يحل اليوم.

 

ونشر رمضان صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، ووجه لها رسالة مليئة بالحب وكتب: "عيد ميلاد سعيد يا كل حاجة في حياتي ربنا يحفظك ويحفظ اولادنا ويحفظ كل أسرة من كل شر".

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" والذي شارك به عدد من الفنانين منهم روجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد.


أخبار تهمك

مفاجآت بشأن الكليات المتاحة.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية بتنسيق 2020

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة قوية من سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع ظهير إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

تصرف غريب من برشلونة تجاه ليونيل ميسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. برشلونة يعاقب ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رابطة الدوري الإسباني تنصف برشلونة على "ميسي" في بيان رسمي

منذ أقل من ساعتين

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

مانشستر يونايتد يخطف "صفقة الوسط" من برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحذر وليد أزارو

منذ 14 دقيقة

لطلاب المرحلة الثانية.. 7 نصائح مهمة أثناء تسجيل الرغبات بالتنسيق

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الأحلام لـ"كومان" تضيع من برشلونة

منذ أقل من ساعة

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ ساعة الا ربع

بناء على رغبة فايلر.. الأهلي يدرس الإطاحة بطبيب الفريق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفقد عمرو السولية ضد وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

مانشستر يونايتد يخطف "صفقة الوسط" من برشلونة

03:46 م

صفقة الأحلام لـ"كومان" تضيع من برشلونة

03:21 م

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

02:50 م

تصرف غريب من برشلونة تجاه ليونيل ميسي

02:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب