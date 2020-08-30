الإسكان: الإقبال على وحدات الاجتماعي يعكس رضا المواطنين عنها (فيديو)

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، إن الوحدات السكنية التي يتم طرحها في المدن الجديدة تهتم بمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب طرح وحدات استثمارية.





وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم الأحد، أن هناك 40 مدينة جديدة تم إنشاءها لاستيعاب الزيادة السكانية بالإضافة إلى 14 مدينة ضمن مدن الجيل الرابع، موضحًا أن ثلث سكان مصر يقيموا في محافظتي القاهرة والجيزة، وكان لابد من عمل تجمعات عمرانية حديثة بتخطيط عمراني يسمح بجودة الحياة للمواطن.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة السكان، أن أخر طرح للإسكان الاجتماعي كان خلال شهر يوليو الماضي بطرح الإعلان الثالث عشر بالإسكان الاجتماعي بـ 10 محافظات بينهم محافظتين ساحليتين و8 محافظات في الصعيد، بما بعكس الاهتمام الكبير بمحافظات الصعيد، معتبرًا أن إقبال المواطنين على وحدات الإسكان الاجتماعي يعكس قبول ورضا المواطنين عن المشروعات التي تقدمها الحكومة.





وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري، بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظتي (القليوبية – الإسماعيلية)، ومدن (العبور - بدر - العاشر من رمضان).





وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.





وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بأعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بالمواطن المصري، كما ناقش مع قيادات الوزارة والصندوق، تطوير آليات إدارة مشروع الإسكان الاجتماعي، وأساليب الطرح والتنفيذ للإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية بهذا المشروع القومي الهام، الذى يوفر وحدات سكنية حضارية لشريحة الشباب ومحدودي الدخل.



