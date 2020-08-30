الطالب بائع الفريسكا لـ"الفجر": المنحة كرم كبير من ربنا ولم أتوقع انتشار قصتي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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أكد الطالب إبراهيم عبد الناصر، الشهير ببائع الفريسكا الحاصل على مجموع 99.6% في الثانوية العامة، شعوره بفرحة كبيرة عقب تقديم وزارة التعليم العالي، منحة كاملة له لدخول كلية الطب طوال السنوات.

وتحدث لـ"الفجر" عقب لقاؤه اليوم الأحد، مع رئيس جامعة الإسكندرية، أنه لم يكن يتوقع أن ينتشر فيديو لقائه مع أحد رواد الشواطئ حتى يحصل على منحة من الجامعة، مشيرًا"هذا كريم كبير من ربنا".

وأضاف أنه يعمل منذ أن كان في عمر 12 سنة، وكان يعتمد على تنظيم وقته مع الدراسة، وأنه كان يحلم بدخول كلية الطب في قسم الجراحة العامة.

وكرمت جامعة الإسكندرية، اليوم، الطالب إبراهيم عبدالناصر، الشهير ببائع الفريسكا الحاصل على مجموع 99.6% في الثانوية العامة، وذلك عقب قرار وزارة التعليم العالي باعطاءه منحة كاملة مجانية، لدراسة كلية الطب.

وقال رئيس جامعة الإسكندرية، إن العمل شرف والعمل عباده، وهذا يثقل مسئولية الطالب الذي يدرس ويعمل معًا، وتحدث عم اصرار دخول "إبراهيم" جامعة الإسكندرية، بأن الجامعة بها كليات عريقة، وسوف تقدم كل الدعم للطالب.

وأضاف أن الجامعة تقدم الدعم للطلاب الغير قادرين، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم دعم لطلاب من ذوي الاحتياجات كان لديه رغبة شديدة في دخول كلية الهندسة، وقد تم تقديم الدعم له، رغم رأي القومسيون الطبي بصعوبة دراسته لمجال الهندسة.

وأشار إلى أن الجامعة لديها برامج لعمل الطلاب أثناء فترة العام الدراسي، كما أنه من خلال مراكزها المهنية تقدم للطلاب فرصة لتأهيل لسوق العمل وكيفية إنشاء مشروعات خاصة بهم.

وأعلن هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، تواصل مع الشاب إبراهيم ، بائع الفريسكا الحاصل على مجموع 99.6% في الثانوية العامة، وأن وزير التعليم العالى، وافق على منحة كاملة للشاب الذى اختار كلية طب جامعة الإسكندرية.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حوار "فيديو" لبائع فريسكا على شاطئ البحر، حصل على مجموع 99.6%، حيث من المقرر أن يلتحق بكلية الطب البشرى العام الحالي، مشيدين بالشاب ورغبته في تحقيق هدفه.

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