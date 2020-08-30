عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا تكشف عن هدم مبنى رويال هاوس داخل منطقة حدائق المنتزه بالإسكندرية، مشيرون إلى أنه مبنى أثري، لا يجب هدمه.





من جهته، أكد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أن هذا المبني سبق معاينته من قبل بمعرفة منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي سنة 2015، وتبين من المعاينة أنه مبني غير اثري وهو مبني حديث بنى علي شكل المباني التراثية بالمنتزة ليتناسب مع طبيعة المنتزة التاريخية والتراثية.





وأضاف متولي، في تصريح صحفي اليوم، أنه غير مسجل فى عداد الآثار الإسلامية بمحافظة الإسكندرية، ولا يخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ولائحتة التنفيذية وتعديلاته.





أخر أخبار وتطورات ومستجدات فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 883 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 71302 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 98497 حالة من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و 5376 حالة وفاة.



