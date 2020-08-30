مانشستر يونايتد يخطف "صفقة الوسط" من برشلونة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:46 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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أصبح رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد في ورطة لضياع أهم صفقة كان يحلم بها لتدعيم خط وسط قلعة كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة أهدر فرصة التعاقد مع فان دي بيك نجم أياكس أمستردام الهولندي الذي نال إعجاب كومان بعدما أعلن انتقاله لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

 

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن فان دي بيك أخبر زملاءه في أياكس أنه سينتقل لمانشستر يونايتد بداية من الأسبوع المقبل بعد خوض الكشف الطبي.

 

وحاول برشلونة التعاقد مع فان دي بيك لكن أياكس تمسك بالحصول على 55 مليون يورو نظير ترك بطاقة اللاعب في الصيف الجاري.

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