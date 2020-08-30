صفقة الأحلام لـ"كومان" تضيع من برشلونة

تلقى رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد ضربة موجعة خلال فترة الانتقالات الصيفية بضياع أهم صفقة كان يحلم بها لتدعيم خط وسط قلعة كامب نو.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن برشلونة فقد فرصة التعاقد مع فان دي بيك نجم أياكس أمستردام الهولندي الذي نال إعجاب كومان بعدما أعلن انتقاله لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن فان دي بيك أخبر زملاءه في أياكس أنه سينتقل لمانشستر يونايتد بداية من الأسبوع المقبل بعد خوض الكشف الطبي.

وحاول برشلونة التعاقد مع فان دي بيك لكن أياكس تمسك بالحصول على 55 مليون يورو نظير ترك بطاقة اللاعب في الصيف الجاري.