الكنيسة تعلن موعد صلاة جنازة القمص لوقا سيداروس

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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أعلن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قدسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، موعد صلاة جنازة الأب المتنيح القمص سيداروس وذلك يوم الخميس القادم الموافق 3 سبتمبر.

وتقام صلاة الجنازة بكنيسة أبو سيفين والأنبا إبرام بتورنس بالولايات المتحدة الأمريكية، ويسبقها ألقاء نظرةالوداع على جثمانة الطاهر من مساء الأربعاء 2 سبتمبر بالكنيسة ليحضر الجثمان صلاة العشية وتسبحة نصف الليل والقداس صباح اليوم التالي.

وتبدأ صلاة الجناز بعد القداس وتزاع الجنازة على قنوات أغابى وسي تى فى.

يصلى الجناز الآباء الأساقفة والآباء الكهنة بأمريكا وسط حشد من محبية من الشعب.

والجدير بالذكر ان الكاهن المبارك القمص لوقا سيداروس هو كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس باسبورتنج الإسكندرية (سابقًا)،وكاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا أبرآم، تورانس، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية حاليًا ورحل عن عمر تجاوز ٨٠ سنة، قضى منها أكثر من ٥٣ سنة في خدمة المذبح المقدس بكل تقوى.

وسيم كاهنًا في ١٧ مارس ١٩٦٧ بيد المتنيح البابا كيرلس السادس، ورسم في رتبة القمصية في ٢٩ أكتوبر ١٩٨٩، غادر بعدها ليخدم بأمريكا.

أما الاسم بالميلاد هو كمال خلف سيداروس وتاريخ الميلاد ٣ مايو ١٩٤٠حصل على بكالوريوس العلوم في عام ١٩٦٤ وسيم كاهنًا يوم الجمعة ١٧مارس ١٩٦٧ كاهنًا على كنيسة الشهيدمارجرجس بسبورتنج، وذلك في دير الشهيد مارمينا العجايبي بمريوط، بيد المتنيح القديس البابا كيرلس السادس ونال درجة القمصية بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في ٢٩ أكتوبر ١٩٨٩.

وشملته قرارات التحفُّظ الصادرة من الرئيس السادات في سبتمبر ١٩٨١، وكان ضمن المجموعة التي تم اعتقالها بسجن المرج وخدم بعدها بكنيسة مارمرقس القبطية الأرثوذكسية في لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وعانى فى الشهور الاخيرة من مرض السرطان، ولكنه كان مستمرا حتى اخر نفس الوعظ والتعليم والرعاية.
وكما تقدم البابا تواضروس بالتعزية أيضا لمجمع كهنة الإسكندرية ولشعبها فى رحيل القمص لوقا الذى خدم خدمة مباركة بكنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنج، لما يزيد عن 22 سنة ويلتمس عزاء سمائيا لاسرته وأبانه فى كل مكان طالبا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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لوقا سيداروس الكنيست

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