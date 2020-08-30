بصورة نادرة.. أحمد الشامي يستعيد ذكرياته مع محمد نور ويطرح مسابقة لجمهوره

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:19 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

شارك الفنان أحمد الشامي، جمهوره بصورة نادرة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهر الشامي بالصورة برفقة الفنان محمد نور في فترة شبابهم، وعلق علي الصورة قائلاً : اللي يقدر يقولي الصورة دي سنة كام هديله جائزة.

 

يذكر أن الفنان أحمد الشامي، قد انتهى من تصوير فيلم "الورشة" والذي يعد عودة جديدة له بعد مشاركته مع الفنان عمرو سعد في فيلم "مولانا" وهو بطولة نضال الشافعي وسهر الصايغ وأحمد الشامي ومحمد جمعة حمزة العلي وحنان سليمان وأحمد صيام، تأليف حسام موسي وإخراج محمد حمدي.


أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ 42 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الأحلام لـ"كومان" تضيع من برشلونة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع ظهير إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت بشأن الكليات المتاحة.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية بتنسيق 2020

منذ حوالي 4 ساعات

لطلاب المرحلة الثانية.. 7 نصائح مهمة أثناء تسجيل الرغبات بالتنسيق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رابطة الدوري الإسباني تنصف برشلونة على "ميسي" في بيان رسمي

منذ أقل من ساعتين

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. برشلونة يعاقب ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يفقد عمرو السولية ضد وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

بناء على رغبة فايلر.. الأهلي يدرس الإطاحة بطبيب الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة قوية من سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 9 ساعات

تصرف غريب من برشلونة تجاه ليونيل ميسي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مانشستر يونايتد يخطف "صفقة الوسط" من برشلونة

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

صفقة الأحلام لـ"كومان" تضيع من برشلونة

03:21 م

مانشستر يونايتد يخطف "صفقة الوسط" من برشلونة

03:46 م

3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

02:50 م

تصرف غريب من برشلونة تجاه ليونيل ميسي

02:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب