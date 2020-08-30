بصورة نادرة.. أحمد الشامي يستعيد ذكرياته مع محمد نور ويطرح مسابقة لجمهوره

شارك الفنان أحمد الشامي، جمهوره بصورة نادرة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر الشامي بالصورة برفقة الفنان محمد نور في فترة شبابهم، وعلق علي الصورة قائلاً : اللي يقدر يقولي الصورة دي سنة كام هديله جائزة.

يذكر أن الفنان أحمد الشامي، قد انتهى من تصوير فيلم "الورشة" والذي يعد عودة جديدة له بعد مشاركته مع الفنان عمرو سعد في فيلم "مولانا" وهو بطولة نضال الشافعي وسهر الصايغ وأحمد الشامي ومحمد جمعة حمزة العلي وحنان سليمان وأحمد صيام، تأليف حسام موسي وإخراج محمد حمدي.