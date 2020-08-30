أحمد زاهر يهنئ ابنته ليلي بعيد ميلادها

نشر الفنان أحمد زاهر فيديو يجمع العديد من الصور له مع ابنته الفنانة ليلي زاهر وذلك لتهنئتها بيوم ميلادها عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلق "زاهر" علي الفيديو قائلاً :" كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي يا حتة من قلبي وعقبال مليون سنة في سعادة ونجاح وتألق وتبقي نجمة النجوم يا نجمتي الأولي والأخيرة بحبك يا لولتي ".

والجدير بالذكر خاضت الفنانة ليلي زاهر السباق الرمضاني بمسلسل" الفتوه" وهو مسلسل بطولة ياسر جلال و مي عمر ومجموعة كبيرة من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان و إخراج حسين المنباوي.

وفي سياق آخر اشترك الفنان أحمد زاهر في بطولة فيلم "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصرى وإيهاب فهمى ومنة فضالى وأحمد التهامى وعدد آخر من الفنانين.

ويجسد الفنان أحمد زاهر في الفيلم شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل بسببها السجن، كذلك يجسد الفنان نضال الشافعى شخصية "منصور"، والذى يدخل السجن أيضا بسبب إحدى القضايا، ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان داخل "زنزانة 7"، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى .