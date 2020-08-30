عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن "اقتصادية قناة السويس"

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع برئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس محمد يحيي زكي.



