عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن "اقتصادية قناة السويس"

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع برئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس محمد يحيي زكي.

وحسب لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، وجه الرئيس بتركيز نشاط المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة.

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