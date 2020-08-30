بعد حصوله على منحة كاملة.. جامعة الإسكندرية تكرم بائع الفريسكا

كرمت جامعة الإسكندرية، اليوم، الطالب إبراهيم عبد الناصر، الشهير ببائع الفريسكا، الحاصل على مجموع 99.6 % فى الثانوية العامة، وذلك عقب قرار وزارة التعليم العالي بإعطاءه منحة كاملة مجانية، لدراسة كلية الطب.





وقال رئيس جامعة الإسكندرية، إن العمل شرف والعمل عباده، وهذا يثقل مسئولية الطالب الذي يدرس ويعمل معًا، وتحدث عم اصرار دخول"إبراهيم" جامعة الإسكندرية، بأن الجامعة بها كليات عريقة، وسوف تقدم كل الدعم للطالب.





وأضاف أن الجامعة تقدم الدعم للطلاب الغير قادرين، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم دعم لطلاب من ذوي الاحتياجات كان لديه رغبة شديدة في دخول كلية الهندسة، وقد تم تقديم الدعم له، رغم رأي القومسيون الطبي بصعوبة دراسته لمجال الهندسة.





وأشار إلى أن الجامعة لديها برامج لعمل الطلاب أثناء فترة العام الدراسي، كما أنه من خلال مراكزها المهنية تقدم للطلاب فرصة لتأهيل لسوق العمل وكيفية إنشاء مشروعات خاصة بهم.





وأعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، تواصل مع الشاب إبراهيم، بائع الفريسكا الحاصل على مجموع 99.6% فى الثانوية العامة، مضيفا أن وزير التعليم العالي، وافق على منحة كاملة للشاب الذى اختار كلية طب جامعة الإسكندرية.





وتداول رواد موقع تويتر، حوار "فيديو" لبائع فريسكا على شاطئ البحر، حصل على مجموع 99.6 % حيث من المقرر أن يلتحق بكلية الطب البشرى العام الحالي، كما أشادوا بذلك الشاب ورغبته في تحقيق هدفه.



