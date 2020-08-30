عمرو الليثي يشيد بفتاة بدوية مكفوفة حصلت على بكالوريوس إعلام ودراسات في الترجمة

قال الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "خط الخير" عبر أثير راديو مصر، زى ما بيقولوا العلم نور .. صح العلم هو النور هو اللى بينور لينا حياتنا .. بس للاسف فى ناس اتحرموا من النور وعيونهم اتقفلت عن الحياة بيسمعوا كل اللي بيدور حواليهم لكن عقلهم مش مستوعب وفي لحظه بيتحدوا ظروفهم سواء ماديه او عاداتهم ويكسروا الحاجز والنور يدخل حياتهم".

وتابع: "عايز احكيلكم النهاردة عن رقية طاهر اللى عاشت فى وسط تقاليد ومجتمع بدوى بيمنع تعليم البنات ولكنها صممت على موقفها واضربت عن الطعام عشان تتعلم وتمحى اميتها لحد لما حصلت على بكالوريوس الاعلام وعملت كتير من الدراسات فى الترجمة".

يذكر أن برنامج "خط الخير" يذاع في الثالثة عصراً الأحد من كل أسبوع على راديو مصر.