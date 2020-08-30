الأهلي يحذر وليد أزارو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:57 م
وليد ازارو
وليد ازارو
محمد الدمتناوي
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حذر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، النجم المغربى وليد أزارو من التأخر في العودة من المغرب منتصف سبتمبر المقبل، من أجل تجهيزه للموسم الجديد.

وكان الأهلي قد استقر على عودة وليد أزارو إلى الفريق الموسم المقبل، واستمراره لحاجة الفريق إلى جهوده.

وأبلغ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، اللاعب بالموعد المحدد لعودته وحذره من التأخير حتى يتجنب العقوبات المالية.

كما طالب سيد عبد الحفيظ أيضًا وليد أزارو بتنفيذ البرنامج التدريبي البدني الذي وضعه الجهاز الفني للاعب للحفاظ على لياقتة البدنية قبل عودته للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وليد ازارو سيد العبد الحفيظ جهاز فني الاهلي

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