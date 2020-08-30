بناء على رغبة فايلر.. الأهلي يدرس الإطاحة بطبيب الفريق

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:27 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
أمل الحلفاوي
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يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، توجيه الشكر لطبيب الفريق الأول لكرة القدم خالد محمود.

ويفاضل مجلس الأهلي لتعويض رحيل طبيب الفريق ببديل مصري أم أجنبي، خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بسبب شعور رينيه فايلر مدرب بحالة من عدم الارتياح، لتجدد إصابات اللاعبين وتأخر عودتهم.

حيث يوجد لدى المدير الفني العديد من علامات الاستفهام حول عملية التشخيص والتأهيل عقب الإصابة، والذي تسبب في تأخر عودة عدد من اللاعبين للمشاركة مع الفريق وعلى رأسهم كريم نيدفيد.

وعرض فايلر على إدارة الأهلي طبيبًا أجنبيًا لخلافة خالد محمود، على رأس الجهاز الطبي، إلا أن المجلس يفضل حتى اللحظة خيار التعاقد مع طبيب مصري على أعلى مستوى، لكنه لا يستبعد كذلك خيار الطبيب الأجنبي.

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