عاجل.. رابطة الدوري الإسباني تنصف برشلونة على "ميسي" في بيان رسمي

أصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا رسميًا عن ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة مؤكدة أنه لا يمكنه الرحيل إلا في حال دفع الشرط الجزائي في عقده.

وأوضحت الليجا في بيانها الرسمي أن ليونيل ميسي يملك عقداً ساري المفعول مع برشلونة، ولا يمكنه المغادرة إلا في حال دفع الشرط الجزائي في عقده ( 700 مليون يورو ).

ويعتقد ميسي أنه يمكنه الرحيل عن برشلونة مجاناً هذا الصيف، وفقاً لأحد البنود الموجودة في عقده الذي وقع عليه في عام 2017، علماً أن عقده الحالي ينتهي في 2021.

ويصر برشلونة على أن البند الذي يسمح لميسي بالرحيل مجاناً انتهى بالفعل يوم 10 يونيو الماضي، وبالتالي لايمكنه الرحيل إلا في حال دفع الشرط الجزائي.

يذكر أن ميسي لم يحضر صباح اليوم للخضوع لفحص فيروس كورونا، قبل العودة الى التدريبات الجماعية غداً الإثنين، وذلك استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.