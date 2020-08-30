اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه السعودية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:06 م
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
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أعلنت قيادة التحالف العربي، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه السعودية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جنوبي السعودية.

 

وكان العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، قال إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت تستهدف المنطقة الجنوبية بالسعودية، وفقا لوكالة واس السعودية.

 

وأضاف: "كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان".

 

 

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