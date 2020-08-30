أماكن شاغرة بالطب البيطري.. ننشر تنسيق المرحلة الأولى لعلمي علوم

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الأولي بشعبة علمي علوم.





وأوضح "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام، اليوم الأحد، أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب 404 درجة بنسبة 98.53%، وطب الأسنان 403.5 درجة بنسبة 98.41%، والصيدلة 402 بنسبة 98.4%، والعلاج الطبيعي 401.5 بنسبة 97.9%، وهذا تم استنفاذه خلال المرحلة الاولى، ولكن توجد اماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات الطب البيطري، التمريض العلوم، الزراعة، الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي.





وتابع وزير التعليم العالي، أن الحد الأدنى للقبول بكليات المرحلة الثانية للشعبة العلمية 317 درجة بنسبة 77.40%.





وأوضح أن هناك أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بالكليات التي تقبل طلاب من الشعبتين العلمية والادبية مثل العلوم، والفنون التطبيقية للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات، والألسن، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام لمن اجتازوا الاختبارات في المواعيد المقررة، وباقي الكليات النظرية.





وأعلن أستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح الثلاثاء الماضي، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 137 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 20202021.





وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء الأربعاء الماضي.





كما أوضح أ. السيد عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارا من صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.



