أماكن شاغرة بالطب البيطري.. ننشر تنسيق المرحلة الأولى لعلمي علوم

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الأولي بشعبة علمي علوم.

وأوضح "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام، اليوم الأحد، أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب 404 درجة بنسبة 98.53%، وطب الأسنان 403.5 درجة بنسبة 98.41%، والصيدلة 402 بنسبة 98.4%، والعلاج الطبيعي 401.5 بنسبة 97.9%، وهذا تم استنفاذه خلال المرحلة الاولى، ولكن توجد اماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات الطب البيطري، التمريض العلوم، الزراعة، الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي.

وتابع وزير التعليم العالي، أن الحد الأدنى للقبول بكليات المرحلة الثانية للشعبة العلمية 317 درجة بنسبة 77.40%.

وأوضح أن هناك أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بالكليات التي تقبل طلاب من الشعبتين العلمية والادبية مثل العلوم، والفنون التطبيقية للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات، والألسن، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام لمن اجتازوا الاختبارات في المواعيد المقررة، وباقي الكليات النظرية.

وأعلن أستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح الثلاثاء الماضي، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 137 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 20202021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء الأربعاء الماضي.

كما أوضح أ. السيد عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارا من صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كليات الطب علمي علوم طب بيطري تنسيق المرحلة الأولي بوابة الفجر المرحله الثانيه المرحله الاولى الفجر

أخبار تهمك

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. برشلونة يعاقب ليونيل ميسي

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 7 ساعات

ليس مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. ميسي يختار وجهه غير متوقعة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع ظهير إنبي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بالتفاصيل.. أسعار كليات الجامعات الخاصة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. رابطة الدوري الإسباني تنصف برشلونة على "ميسي" في بيان رسمي

منذ ثلث ساعة

لطلاب المرحلة الثانية.. 7 نصائح مهمة أثناء تسجيل الرغبات بالتنسيق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يتخلى عن خدمات المتورط في رحيل ميسي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجآت بشأن الكليات المتاحة.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية بتنسيق 2020

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رسالة قوية من سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

المقاولون العرب يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2018

عاجل .. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018 الأحد والحد الأدنى للقبول في كليات القمة الهندسة والطب والصيدلة

الكليات المتاحة وطريقة التقديم.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الثانية 2018

مكتب التنسيق يعلن موعد طباعة بطاقة الترشيح للقبول بالجامعات .. إليك رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

تسجيل رغبات الثانوية العامة 2019‬‎ عبر موقع التنسيق .. مفاجأة سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2019 بشأن كليات الهندسة

مؤشرات.. تعرف على أبرز كليات المرحلة الثانية بتنسيق 2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:21 م

عاجل.. برشلونة يعاقب ليونيل ميسي

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

07:35 ص

لطلاب المرحلة الثانية.. 7 نصائح مهمة أثناء تسجيل الرغبات بالتنسيق

12:44 م

مفاجآت بشأن الكليات المتاحة.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية بتنسيق 2020

12:27 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

12:37 ص

مقالات وكتاب

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: مكرم الأستاذ «1»

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: المنافق الأكبر

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر