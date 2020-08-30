وزير التموين: طرح 4 مستودعات سلعية باستثمارات 12 مليار جنيه





أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم مناقشة استعدادات معرض أهلاً مدارس في اجتماع لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم بحث إقامة المعارض في أوائل اكتوبر المقبل وفي حالة تعذر إقامة معرض اهلا مدارس هذا العام بسبب جائحة كورونا سيتم الاجتماع مع الشركات والعارضين لبحث تقديم تخفيضات اهلا مدارس في منافذهم أسوة بمعرض أهلاً رمضان.





وأكد "الوزير"، خلال افتتاحه الفرع الجديد لسلسلة "هايبر وان" بمدينة سفنكس الجديدة بطريق مصر اسكندريه الصحراوي، بحضور الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمهندس محمد الهواري رئيس مجلس إدارة مجموعة هايبر وان، أن الوزارة حريصة على تقديم السلع بأسعار تنافسية لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.





وكشف أنه تم طرح 4 مستودعات سلعية استراتيجية كمرحلة اولي باستثمارات ١٢ مليار جنيه، مشيراً إلى أنه تتم حالياً دعوة الشركات والكيانات والمؤسسات محلياً دولياً لتقديم عروض ابداء الإهتمام شاملة المعلومات والمستندات التي توضح توفر المؤهلات المطلوبة لتنفيذ المشروع.





وأعلن أنه سيتم يوم الخميس الاعلان عن تفاصيل إنشاء أول بورصة سلعية في اطار خطة الدولة لتنميةرالتجارة الداخلية. برأسمال ١٠٠ مليون جنيه والذي ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية و التي تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها.





واوضح أن البورصة السلعية تهدف تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولاً إلى يد المستهلك ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها و إعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع.





واوضح أنها ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه و إتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين ،لافتا الى أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الاسواق وتوفير السلع الغذائية فى كافة المناطق.





ومن جانبه، أكد المهندس محمد الهواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة هايبر وان، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف خلال السنوات الأخيرة تهيئة مناخ الاستثمار ودعم رؤوس الأموال الوطنية، مشيراً إلى اهتمام الحكومة الواضح بتدشين المناطق اللوجيستية ودعم السلاسل التجارية وهو ما يساهم في تقليل الفاقد من حلقات التداول بالأسواق.





وقال "الهواري"، إن استثمارات الفرع الجديد لـ"هايبر وان" المُقام على مساحة 50 ألف متر مربع تبلغ 650 مليون جنيه، موضحاً أن المساحة البيعية بالفرع الجديد تبلغ 10 آلاف متر مربع، مع مساحة تخزينية تبلغ 48 ألف متر مربع، فضلاً عن ساحة انتظار تصل مساحتها إلى 30 ألف متر مربع تسع 1200 سيارة.









أشار "الهواري"، إلى أن الفرع الجديد يوفر 1100 فرصة عمل مباشرة بخلاف 2000 فرصة عمل غير مباشرة، كاشفاً أن الأماكن الترفيهية والمطاعم والفوود كورت والبنوك سيتم إفتتاحها ضمن المرحلة الثانية للفرع الجديد قبل نهاية العام.





كشف أن فرع سفنكس تم تصميمه بخبرة ايطالية وتحت إشراف أكبر مكتب إيطالي يمتلك خبرات كبيرة في تصميم المولات والإضاءة والأرضيات، مؤكداً أن المعدات والأجهزة داخل هايبر وان تعمل بتكنولوجيا ألمانية وإيطالية، حيث تم التنفيذ تحت إشراف نخبة من أكبر الاستشاريين فى مصر وهم الدكتور مؤمن عفيفي والدكتور محمد الزناتي والدكتور ماجد نجم والدكتور يحيي بهنس والمهندس محمود المشنب والدكتور أحمد الجوهري.





أوضح "الهواري"، أن فكرة "هايبر وان" تعتمد فى الأساس على بناء كيانات كبيرة خارج الحيز العمراني بحدود 20 كيلو متر لتوفير مساحات انتظار كافية، بهدف تقليل الزحام المرورى داخل المدن، هذا بجانب تقديم خدمة ومتعة التسوق لجميع المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنظفات والتجميل والحلويات والمخبوزات الطازجة واللحوم انتاج مزارعنا والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى الملابس والمنسوجات المصنعة بأجود الخامات لحساب "هايبر وان".









والهدف من ذلك هو توفير جميع إحتياجات العميل المتنوعة في مكان واحد بأعلى مستوي من الجودة وبأفضل الأسعار وكذلك قضاء وقت ممتع مع الأسرة داخل الفوود كورت والمطاعم وتوفير خدمات البنوك والاتصالات لجميع الشركات وخدمات اخري كثيرة.





وقال هشام زكي، مدير عام هايبر وان، إنه سيتم طرح المنتجات بمناسبة الافتتاح بتخفيضات تتراوح ما بين 30-35% لمدة اسبوعين فضلاً عن تقديم عروض من الشركات تزامناً مع مبادرة مايغلاش عليك التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه تم الحرص على توزيع أماكن المنتجات البالغ عددها ما بين 12- 15 ألف منتج بمساحات كافية من أجل ضمان التباعد ما بين المستهلكين ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار إلى أن الفرع يعتمد على 80% من السلع الغذائية والاحتياجات اليومية للمستهلك المصري و 20% من السلع الاستهلاكية المعمرة من الأجهزة الكهربائية والملابس، منوها بأن الشركة متعاقدة مع مزارع لتوريد اللحوم والدواجن لضمان جودة المنتج، مع الاهتمام بتقديم الدعم الفني لها.





ولفت إلى أن الفرع يخدم على 4 محافظات، وكذلك مدينة السليمانية والتي تصل نسبة اشغالها حالياً 30% وبها نحو 2800 فيلا، وكذلك مدينة سفنكس الساحلية فضلاً عن خدمة 16 كمبوند.







