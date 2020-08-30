بسبب كورونا.. الجبلاية تحيل طلعت يوسف والخولي وحلبية للجنة الانضباط

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:10 م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
الفجر الرياضي
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قرر اتحاد الكرة إحالة طلعت يوسف المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السكندري ومحمد الخولي نائب رئيس النادي المصري وعدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري، للجنة الانضباط برئاسة المستشار السيد البنداري بعد التصريحات والهجوم على مسئولي الاتحاد مؤخرا فيما يتعلق بقضية مسحات الكشف عن فيروس كورونا.

 

وأكد مصدر باتحاد الكرة أنه في إطار مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع الأندية تمت إحالة الثلاثي للجنة الانضباط للتحقيق في ما هو منسوب إليهم من هجوم على مسئولي الجبلاية من قبل لجنة الانضباط التي تتمتع باستقلالية مطلقة ولديها مطلق الحرية في اتخاذ ما تراه من قرارات وفقا للوائح، خاصة وأن يتولاها مجموعة من أكبر المستشارين والقضاة في مصر.

 

وأضاف أن الاتحاد يتعاون مع جميع الأندية ويتعامل معها سواسية وبدون تمميز ومن يخرج عن النص تتولى أمره لجنة الانضباط التي يقدم لها كل المستندات ومقاطع الفيديو والصوت وتحقق فيها وتصدر قراراتها بحرية تامة، موضحا أنه من غير المقبول الهجوم على الجهة المنوط بها إدارة الكرة المصرية دون رد فعل.

 

وتجتمع لجنة الانضباط غدًا الإثنين، بمقر اتحاد الكرة لمناقشة موقف عدد كبير من الشخصيات المحالة للانضباط بسبب الهجوم على مسئولي الاتحاد قبل إصدار قراراتها في هذا السياق.

 

وسبق للجنة أن استقبلت طلبات إحالة تخص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وفرج عامر رئيس نادي سموحة ، وسمير حلبية رئيس النادي المصري ، وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وعدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي ، وسعيد لطفي مستشار الناشئين بنادي الزمالك، وخالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي ، وطارق العشري المدير الفني للنادي المصري، وطارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، لتناقشها في جلسة الإثنين.

 

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