natega.fany.emis.gov.eg استعلم برقم جلوسك عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الآن عبر موقع بوابة الثانوي الفني

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وقالت وزارة التربية والتعليم إنها انتهت من تصحيح امتحانات الدبلوم الفني وتقوم بمراجعة النتائج للمرة الأخيرة حتى يكون لكل طالب الحق ولم يصب أحد، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد ظهور النتائج بسرعة كبيرة، ومن المحتمل أن تظهر قريبًا جدًا خلال ساعات القادمة، لكل من نظام الدبلوم لمدة 3 سنوات ونظام الخمس سنوات وذكرت أنها تتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق مع الدبلومات الفنية وأنها ستعلن على موقعها الإلكتروني حيث يمكن للجميع معرفة النتيجة من خلال موقع النتيجة ، وذلك لمنع التجمعات أثناء الحصول على النتيجة نتيجة الازدحام في الأماكن التي يتم الحصول عليها فيها





نتيجة الدبلومات الفنية 2020

من الواضح أنه بعد الإعلان عن التصريحات الأخيرة لوزارة التربية والتعليم ، زادت محاولات البحث على جميع المحركات حتى تساءلوا عن موعد ظهور النتائج. تعتبر مرحلة الدبلوم من أصعب المراحل على الطلاب لأنها تحدد مستقبلهم في المعاهد والكليات التي سيكملون فيها تعليمهم ، وينتظر أولياء الأمور أيضًا نتائج الدبلومات الفنية. بخوف وترقب.





رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

نقدم لكم متابعينا الكرام رابط لنتائج الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس، فقط اذهب الى الموقع الرسمي للوزارة وادخل رقم مقعدك ، ويمكنك الاستفسار عن النتيجة بالضغط على الرابط التالي ( اضغط هنا ).



