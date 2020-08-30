بـ"اخترع".. تامر حسني يُنافس نجوم العالم في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" (صورة)

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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انجاز جديد يحققه نجم الجيل تامر حسني، بفيديو كليب أغنيته الجديدة "اختراع" حيث تواجد بقائمة الأكثر مشاهدة حول العالم على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ليصبح الفنان المصري الوحيد المُنافس لنجوم العالم في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" العالم والتي تضم أسماء لأنجح وأشهر نجوم وفرق العالم أبرزهم بلاك بينك، سيلينا جومز، BTS، ليتل ميكس، كريستينا أجليرا، كاتي بيري، كيڤين هارت، مالوما".

 

وتصدر الكليب أيضًا تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات بـ"يوتيوب"مصر وجميع الدول العربية، كما حقق نسب مشاهدة تجاوزت المليون الثاني وذلك عقب الطرح بساعات قليلة.

 

كما تصدر اسم تامر حسني، محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، بأغنيته الجديدة "اختراع" والذي يشاركه الغناء بها الفنان محمود العسيل

 

اختار النجم تامر حسني، الفنان محمود العسيلي، لمشاركته غناء الأغنية والظهور معه في الفيديو كليب الخاص بها ايمانًا منه بنجاح العسيلي، وامتلاكه شخصيه مستقله في صوته وموهبته الفنية.

 

لم يعتبر كليب"اختراع" الأول في مسيرة حسني، الفنية التي تهدف لترويج سياحة بلده، بل يأتي في قائمة أعماله التي تبرز معالم وجمال مصر، كليب أغنية "ناسيني ليه" والذي ركز على جمال محافظة الإسكندرية وإبراز معالمها الأثرية، وحققت الأغنية والكليب نجاحات ساحقة منذ الطرح حتى هذه اللحظة، وأيضًا أغنية "الأصل المصري" حيث ركز كليب الأغنية على جمال نهر النيل وبساطة المصريين مما جعل أحد المطربين اتباع نفس فكرة كليب "الأصل مصري" بتصويره في إحدى الإعلانات الخاصة به.

 

جدير بالذكر أن الأغنية عبارة عن "دويتو غنائي" يجمع النجم تامر حسني، بالفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.


بـ"اخترع".. تامر حسني يُنافس نجوم العالم في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" (صورة)
بـ"اخترع".. تامر حسني يُنافس نجوم العالم في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" (صورة)

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