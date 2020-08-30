اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه السعودية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:06 م
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت قيادة التحالف العربي، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه السعودية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جنوبي السعودية.

 

وكان العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، قال إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت تستهدف المنطقة الجنوبية بالسعودية، وفقا لوكالة واس السعودية.

 

وأضاف: "كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان".

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طائرة مفخخة السعودية الحوثيين التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة

أخبار تهمك

المقاولون العرب يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

منذ ساعة و 11 دقيقة

برشلونة يتخلى عن خدمات المتورط في رحيل ميسي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

لطلاب المرحلة الثانية.. 7 نصائح مهمة أثناء تسجيل الرغبات بالتنسيق

منذ أقل من ساعتين

ليس مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. ميسي يختار وجهه غير متوقعة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. رابطة الدوري الإسباني تنصف برشلونة على "ميسي" في بيان رسمي

منذ ثلث ساعة

بالتفاصيل.. أسعار كليات الجامعات الخاصة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجآت بشأن الكليات المتاحة.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية بتنسيق 2020

منذ ساعتين و 11 دقيقة

رسالة قوية من سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. برشلونة يعاقب ليونيل ميسي

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع ظهير إنبي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

التحالف العربي: إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين باتجاه عمران بالسعودية

نجران.. الدفاع المدني يكشف تفاصيل اعتراض صاروخ حوثي

اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه السعودية

مجلس التعاون الخليجي يدين إطلاق صواريخ حوثية باتجاه السعودية

الكويت تدين إطلاق صواريخ حوثية باتجاه السعودية

لبنان تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة الرياض

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:21 م

عاجل.. برشلونة يعاقب ليونيل ميسي

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

07:35 ص

لطلاب المرحلة الثانية.. 7 نصائح مهمة أثناء تسجيل الرغبات بالتنسيق

12:44 م

مفاجآت بشأن الكليات المتاحة.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية بتنسيق 2020

12:27 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

12:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى