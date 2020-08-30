«حصاد عزرائيل» فى مجلس النواب





رغم الإنجازات التى حققها مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الدورة البرلمانية فى الـ5 سنوات الماضية، إلا أنه شهد أحداثا مأساوية بوفاة 14 عضوا رحلوا تباعاً منذ عام 2016.





فى العام الأول للمجلس رحل 4 نواب، أولهم اللواء سامح سيف اليزل، مهندس قائمة «فى حب مصر» فى أبريل 2016، بعد تدهور صحته آنذاك، وخلفه النائب نادر مصطفى فى البرلمان، وشهد العام نفسه رحيل النائبة أميرة رفعت، عن محافظة المنوفية، وجاءت وفاتها خلال سفرها لحضور احتفالية بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس البرلمان، وذلك فى مدينة شرم الشيخ فى 9 من أكتوبر من العام نفسه.





وفى الشهر ذاته توفى محمد مصطفى الخولى، النائب عن دائرة مركز الفيوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، لتخلفه على المقعد زوجته عبير الخولى، كما توفى النائب سيد فراج، عن حدائق القبة بمحافظة القاهرة فى 12 يوليو 2016، بعد رحلة صراع مع المرض، إذ كان يتلقى العلاج فى المركز الطبى العالمى منذ فترة، ليشغل مقعده حسين جاد.





وشهد عام 2017 وفاة النائب هرقل وفقى عن دائرة جرجا فى سوهاج، بسبب إصابته بوعكة صحية ناتجة عن ضعف فى عضلات القلب، وخلفه رشدى وفقى، فيما شهد عام 2018 وفاة النائبين رفعت داغر، عن مركز زفتى محافظة الغربية، فى أغسطس 2018، وخلفه أحمد يحيى على مقعده، وفى ديسمبر 2018، توفى النائب محمود الخشن، عن دائرة أشمون محافظة المنوفية، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة، خلال المشاركة فى إحدى الفعاليات، ليخلفه شقيقه أحمد الخشن.





ورحل خلال العام الماضى 5 نواب، هم: أحمد عبد التواب النائب عن مركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك بعد صراع مع المرض، ليخلفه شقيقه الدكتور محمد عبد التواب، مرشح حزب مستقبل وطن، الذى فاز فى إعادة الانتخابات التكميلية، والنائب حسام الرفاعى عن شمال سيناء فى شهر أغسطس من العام الماضى، والنائب محمد الدسوقى الذى أصيب بأزمة قلبية، ليتوفى على أثرها، فى 30 نوفمبر، كذلك توفى النائب أحمد شرموخ،عن دائرة مركز ملوى بمحافظة المنيا نتيجة إصابته بجلطة فى المخ، وذلك فى 8 ديسمبر، بعد 6 أيام توفى النائب السيد حسن عن ائتلاف دعم مصر بمحافظة الدقهلية، قائمة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.





وشهد العام الجارى وفاة النائبين، على الكيال عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، فى فبراير الماضى بعد صراع مع المرض، والنائب سعد العبودى عن دائرة بلبيس فى أغسطس الماضى إثر تعرضه لأزمة قلبية.



