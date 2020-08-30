فيفي عبده تغازل جمهورها بصورة جديدة من الساحل الشمالي

شاركت الفنانة فيفي عبده، صورة من أحدث جلسات تصوير لها من الساحل الشمال أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عبده" بمايوه باللون الأصفر وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "يا صباح الفل الساحل الشمالي بحبك اوي ".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج مقالب.