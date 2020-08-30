لا يوجد ما يمنع.. فهل يحضر الرئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ؟

هل سيحضر رئيس الجمهورية الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ أسوة بمجلس النواب؟ وما النصوص الدستورية والقانونية والأعراف والتقاليد البرلمانية المرتبطة بهذا الشأن؟ وهل سيكون هناك اجتماع مشترك بين غرفتى البرلمان؟، أسئلة ترددت خلال الفترة الماضية بعد انتهاء الجولة الأولى من انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان.





حسب رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، فإن نص المادة 150 من الدستور «لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى، ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس»، وهذا يعنى أن الدستور أتاح لرئيس الجمهورية إمكانية إلقاء بيان حول السياسات العامة للدولة فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى لمجلس النواب، كما يجوز له إلقاء أى بيانات أو يوجه رسائل أخرى إلى المجلس.





وترفع الجلسة التى يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانا بالمجلس بانتهاء إلقائه لهذا البيان، ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد فى خطاب الرئيس فيما يقتضيه من أمور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه، وما قد يقدمه الأعضاء من اقتراحات لمناقشة هذا البيان.





وأضاف محسن: إن التعديلات الدستورية المتعلقة بمجلس الشيوخ، لا تتضمن ما يفيد ذات النص، أو ما يحظر إلقاء رئيس الجمهورية أى بيانات بمجلس الشيوخ أو حتى حضور الجلسة الافتتاحية، ومن ثم لا يوجد مانع دستورى أو قانونى لحضور رئيس الجمهورية الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ أو إلقاء أى بيانات أمامه إذا شاء ذلك، خصوصا أن الأعراف البرلمانية والتقاليد استقرت على أن رئيس الجمهورية كان يلقى بيانات أمام مجلس الشورى الملغى كما كان يحضر فى بعض الأحيان جلسات افتتاحه. وعن إمكانية أن يكون هناك اجتماع مشترك بين مجلس النواب والشيوخ بحضور رئيس الجمهورية، أوضح محسن أن الدستور الحالى لم ينص على ذلك بعكس دستور 1971 والذى نص فى المادة 202 على أنه «لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أى بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب، ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى». لكن بالقياس وبإعمال التقاليد والأعراف البرلمانية التى هى بمثابة قانون برلمانى غير مكتوب، لا يوجد ما يحظر ذلك، ولا يوجد أى مانع دستورى أو قانونى، فإمكانية عقد اجتماع مشترك بين غرفتى البرلمان وبحضور رئيس الجمهورية غير محظور دستوريا وإن كان لا يوجد نص دال عليه، وهذا يفيد أنه فى حالة عقد اجتماع مشترك وبحضور رئيس الجمهورية وغرفتى البرلمان فلا غضاضة ولا مخالفة دستورية على ذلك.



