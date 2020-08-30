الألومنيوم يواجه الفيوم وتليفونات بني سويف وديًا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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يغادر فريق نادي الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى المدير الفني للفريق، يوم الثلاثاء المقبل متوجها الي منتجع الاسيوطي، للدخول في معسكر الاعداد الخاص بالفريق استعدادا لاستئناف مسابقة القسم الثاني، والمقرر انطلاق منافساتها 20 سبتمبر المقبل.

وقال صلاح صالح، مدير عام نادي الألومنيوم، والمشرف العام على الفريق، أن المعسكر مدته 8 أيام، يخوض خلالها الفريق ثلاث مباريات، منهم مبارتان مع الفيوم ولقاء مع تليفونات بني سويف، لتجهيز اللاعبين قبيل استئناف المباريات الرسمية.

ويحتل فريق الالومنيوم المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد32 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن فريق بني سويف متصدر المجموعة، والذي يتساوى معه فريق البنك الأهلي في النقاط.

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