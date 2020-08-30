تعرف على الحد الأدنى للقبول بالكليات والأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب 404 درجة بنسبة 98.53%، وطب الأسنان 403.5 درجة بنسبة 98.41%، والصيدلية 402 بنسبة 98.4%، والعلاج الطبيعي 401.5 بنسبة 97.9%، وهذا تم استنفاذه خلال المرحلة الاولى، ولكن توجد أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات الطب البيطري التمريض العلوم، الزراعة، الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام، اليوم الأحد، أنه بالنسبة للشعبة الرياضية توجد أماكن شاغرة بالهندسة، والحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتخطيط العمراني، والفنون الجميلة قسم عمارة للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات في المواعيد المقررة، وكليات التكنولوجية الذين اجتازوا الاختبارات أيضًا.





وتابع وزير التعليم العالي، أن هناك أماكن شاغرة بالكليات التي تقبل طلاب من الشعبتين العلمية والادبية مثل العلوم، والفنون التطبيقية للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات، والألسن، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام لمن اجتازوا الاختبارات في المواعيد المقررة، وباقي الكليات النظرية.





وأوضح، أن الحد الأدنى للقبول بالاقتصاد والعلوم السياسية 394.5 درجة بنسبة 96.21%، والألسن 390.5 درجة بنسبة 95.24%، وكلية الإعلام 388 درجة بنسبة 94.63%، والآثار 381 درجة بنسبة 92%.





ولفت، إلى انه يوجد أماكن شاغرة للمرحلة الثانية للشعبة الأدبية بكليات التجارة والآداب والحقوق والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية وغيرها من الكليات النظرية.





وأعلن أستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح الثلاثاء الماضي، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 137 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.





وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء الأربعاء الماضي.





كما أوضح أ. السيد عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارا من صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.



