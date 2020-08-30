بهذه الطريقة.. نبيلة عبيد تشيد بأغاني لطيفة

أبدت الفنانة نبيلة عبيد عن إعجابها الشديد بأغاني الفنانة لطيفة.

حيث نشرت فيديو لبعض تلك الأغاني مع عدد من مشاهدها في بعض الأفلام وأشادت بتلك الأغاني قائله: "في وسط الدوشة والضجيج تسمع نغمة حلوة تلاقيه صوت لطيفة بيغني أحلي الأغنيات والحقيقة أنا وقعت في غرامك يا لطيفة وفي غرام أغانيكي الجديدة، خليني ورد الباب والشمس مشغلاهم عندي من حلاوتهم".

وعبرت لطيفة بسعادتها عن تلك الإشادة والإعجاب من نبيلة عبيد وكتبت: "شوف لما تصحي الصبح وتلاقي أحلي مفاجأة من نجمة مصر الأولي العظيمة، حبيبة قلبي نبيلة عبيد اللي بموت فيها فرحانة جداً إني الأغاني عجبتك وربنا يعايشك ليا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وذلك بالتعاون مع نادية الجندي وهالة فاخر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.