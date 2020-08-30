تفاصيل عودة «أستاذ لاهوت» للكنيسة وإلغاء قرار البابا بحرمانه.. وفتنة جورج بباوى حبيب فى الكنيسة





حرمه بابا وأعاده إلى الإيمان الأرثوذكسى بابا آخر ليعيش أستاذ اللاهوت جورج حبيب بباوى، مطمئناً إلى أنه لن يموت ناقص الإيمان فى نظر تلاميذه وأسرته الصغيرة وكثيرين يعرفونه وهو المثير للجدل منذ عشرات السنوات.





البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أثار غضبا قبطياً عارما بين المتشددين عندما ألغى قرار سلفه البابا شنودة بحرمان أستاذ اللاهوت جورج بباوى، ليشعل نارا كانت تحت الرماد ويعيد إلى الأذهان وقائع جرت منذ نحو 45 عاما، اعتبر فيها الأقباط المتشددون بباوى خارجا على تعاليم الكنيسة.





قرار البابا تواضروس جعل كثيرين يبحثون عن تاريخ بباوى وحياته وأفكاره ليكتشفوا أنه كان مقرباً من البابا الراحل الذى عينه معلماً للاهوت «العقيدة» بالكلية الإكليريكية إلا أن الخلافات حول بعض الأفكار تسببت فى أزمات بينهما خاصة أن بباوى يحمل أفكار الأب متى المسكين.





فى فبراير 2007 قرر المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا شنودة حرمان بباوى من التناول وممارسة الشعائر الدينية، فى واحد من سلسلة قرارات تخص بباوى منها إيقافه عن التدريس بالكلية الإكليريكية عام 1983، ما دفعه للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أفكاره وإجباره على الهجرة جعلت منه قصة يتداولها الأقباط خصوصا الشباب والمعجبين بأفكار الأب متى المسكين، ما جعل كثيرين منهم يطالبون البابا تواضروس برفع الحرمان خصوصا مع تقم بباوى العمر ومعاناته من أمراض الشيخوخة، حيث أرسلت الكنيسة أسقفا إليه ليتناول.





قبل قرار البابا تواضروس بعودة بباوى كانت شائعات كثيرة تدور حولها وعن حقيقة انتمائه للمسيحية، وصلت للادعاء بأنه يهودى وتنصر وعمره 19 عاما وأنه تزوج وطلق 3 مرات حسب تعاليم الطائفة البروتستانتية، وردد البعض أنه ملحد.





ولد بباوى عام 1938 وتخرج فى الكلية الإكليريكية عام 1961 بتفوق، وقتئذ كان البابا الراحل أسقف التعليم ورئيس تحرير مجلة الكرازة، ونظراً لتفوق بباوى تم ترشيحه إلى منحة لدراسة الماجستير والدكتوراه فى الفلسفة واللاهوت بجامعة كامبريدج ببريطانيا حيث حصل على الدكتوراه عام 1970 وعاد إلى مصر ليكمل أبحاثه ويعمل أستاذا للاهوت بالكلية.





نبوغ بباوى واجتهاده جعله مقربا للبابا شنودة الذى كان أصبح بابا الأقباط فكان يسافر معه فى رحلاته إلى المهجر مع بداية وجود أقباط فى الخارج، إلا أن الأمر لم يطل كثيراً لأن اعتناق بباوى لأفكار الأب متى المسكين وهو الراهب الذى تحدى سلطة الباب بدأ يؤثر على هذه العلاقة خصوصا أن الرئيس الراحل أنور السادات عزل البابا عام 1981 وشكل لجنة لإدارة الكنيسة وبدأ تقريب الأب متى المسكين إليه ما جعل البابا يأخذ موقفا من المسكين وتلاميذه وكل من يعتنق أفكاره.





فى هذه الفترة الحرجة اقترب بباوى من العمل السياسى وتعرف على السادات الذى كان يستشيره فى بعض شئون القبطية لدرجة انتشار شائعة بأنه مستشار الرئاسة، وأدت هذه الفترة لتراكم رصيد سلبى لدى البابا شنودة حيث رأى أن الأب متى سعى للاستيلاء على البابوية بدعم من السادات.





وفى 1983بدأت الخلافات حول أفكار أستاذ اللاهوت التى اختلفت مع أفكار البابا حول العديد من طقوس وشعائر الكنيسة من قداسات وتناول وموقع المرأة من الكهنوت والخدمة والحيض والطهارة، فصدر قرار بإيقافه عن التدريس بالإكليريكية، وفى عام 1984 كتب بباوى عدة مقالات يؤيد فيها حركات التنوير البروتستانتيسة والتى كان البابا يعتبرها انقلابًا على العقيدة الأرثوذكسية وهو ما زاد من الضغوط التى يتعرض لها بباوى فسافر إلى بريطانيا ليعمل أستاذاً للاهوت فى جامعة برمنجهام، وظل يتنقل بين جامعات بريطانيا للتدريس حتى عام 2000.





ورغم منعه من الكتابة فى مجلة الكرازة والتدريس بالإكليريكية ظل بباوى منتمياً للكنيسة حتى اجتمع المجمع المقدس عام 2007 برئاسة البابا شنودة ونحو 66 أسقفاً وأجمعوا على حرمانه من التناول والطقوس بتهمة الهرطقة وصدر الحكم أحادياً دون الاستماع للمتهم أو من ينوب عنه ليدافع عن نفسه ما يخالف قواعد الكنيسة.





واستقر بباوى فى ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، وظل فى سلك التدريس حتى توقف منذ عدة أعوام نظراً لحالته الصحية لأنه يعانى من مشاكل فى القلب أجرى بسببها جراحتين للقلب المفتوح بجانب الضغط والسكر وبعض مشاكل العظام، ومؤخراً تعرض لمتاعب فى الكلى اضطرته للخضوع لجلسات غسيل كلوى.





يقول مقربون من الدكتور جورج بباوى، إن الضغط الذى مارسه رواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» من مناشدات للبابا تواضروس الثانى لرفع الحرمان عنه والسماح له بالتناول هو ما أدى لتلك النتيجة خصوصا أن البابا يسعى لمعالجة كثير من مشاكل أبناء الكنيسة حيث قرر إرسال الأنبا سيرافيم أسقف ميتشجن وقساوسة لمنح بباوى سر التناول ورفع الحرمان عنه خاصة مع تجاوز عمره 82 عاما.





كان أستاذ اللاهوت نشر مقطع فيديو له عبر «فيس بوك» يشرح فيه بعض المواقف التى أدت إلى الخلافات بينه وبين البابا شنودة قال فيه: «البابا هددنى بأننى حينما أموت لن تصلى الكنيسة على جثمانى وكانت إجابتى عليه: «ياسيدنا أنا حضرت صلاة التجنيز العام فى قداس أحد الشعانين 20 مرة وهى كافية» ولكنه اغتاظ منى ونهرنى بعنف: «يعنى مش هامك» فأجابته: «أنت لا تملك منع صلاة الجنازة على إنسان وسأكتب خطابا لفضيلة شيخ الأزهر أقول له أريد فتوى للصلاة على جثمانى بالأزهر لأبين أن الإسلام أكثر تسامحاً من المسيحية».





ومع سفر الدكتور بباوى واستمرار الخلافات بينه وبين الكنيسة تردد على الكنيسة الروسية وتزوج فيها عام 1984 وأنجب ابنه الوحيد وتنقل بينها وبين الكنيسة الإنجليكانية طيلة هذه المدة ولكن مع تدهور حالته الصحية سعى للعودة إلى كنيسته التى تربى فيها.





ويرى كثيرون أن البابا تواضروس قرر عودة بباوى للكنيسته لأنه يؤمن بفكرة الإصلاح والأبوة، إلا أن معارضيه استغلوا الفكرة للهجوم عليه باعتبار أن بباوى شخص خارج عن الإيمان لاعتقاده فى أفكار الأب متى المسكين والراحل الأنبا إبيفانيوس إلا أن رسالة الشكر التى نشرها بباوى وذيلها بأن البابا يضمد جراحات الكنيسة وأبنائها جعلت حدة الصراع تتراجع.







