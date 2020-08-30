سرس الليان يعود للتدريبات الجماعية استعدادًا للقسم الثالث

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سرس الليان، للتدريبات الجماعية، استعداداً لعودة مباريات الموسم الحالي، من مسابقة دوري القسم الثالث.

ويحتل الفريق السرساوي، صدارة المجموعة العاشرة، ويحتاج إلى ثلاث نقاط، لحسم تأهلة رسمياً للقسم الثاني.

ومن المقرر أن يلعب سرس الليان مع مركز شباب ديرب نجم في الجولة الحادية عشر من منافسات الدور الثاني، خارج ملعبه، ثم يواجه فريق عرب الرمل، بملعب الباجور، بالجولة قبل الأخيرة، قبل أن يختتم الدور الثاني، بمواجهة فريق فاقوس خارج ملعبه.

وخاض سرس الليان، 23 مباراة، قبل توقف المسابقة، حقق خلالهم 13 إنتصار، و10 تعادلات، ولم يتلقى أي خسارة، وسجل 38 هدف، وعليه 17 هدف.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- سرس الليان 49 نقطة
2- الشرقية 43 نقطة
3- بلبيس 35 نقطة
4- عرب الرمل 33 نقطة
5- شباب تلا 32 نقطة
6- غزل شبين 31 نقطة
7- فاقـوس 29 نقطة
9- ميت خاقان 29 نقطة
8- شباب ديرب 28 نقطة
10- شباب أبو حماد 25 نقطة
11- ميت خلف 24 نقطة
12- دقادوس 23 نقطة
13- أبو كبير 19 نقطة
14 ديرب نجم 17 نقطة

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