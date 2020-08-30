هدف كل 173 دقيقة.. ماذا قدم أليو بادجي مع الأهلي (تقرير)

واصل السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي تألقه مع المارد الأحمر، حيث قاد الفريق للفوز بنتيجة 2 – 0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وسجل أليو بادجي الهدف الأول للأهلي في شباك المصري البورسعيدي، كما سجل هدفين تم إلغائهما خلال اللقاء، بينما سجل حمدي فتحي الهدف الثاني لمارد الأحمر، ليحصد الفريق 3 نقاط جديدة في سباق الدوري.





وانضم المهاجم السنغالي للقلعة الحمراء في يناير الماضي قادمًا من نادي رابيد فيينا النمساوي ولكن لم يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي مع الفريق بعد توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا، وأصبح من الركائز الرئيسية بالفريق بعد عودة النشاط.





أرقام أليو بادجي مع الأهلي:





نال "بادجي" إشادة كبيرة بعد أدائه الرائع رفقة النادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة، ونجح في حجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق الأهلاوي خلال الفترة الحالية.





وخاض أليو بادجي مع النادي الأهلي 13 مباراة (9 بالدوري الممتاز – 4 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس السوبر)، وبلغ دقائق المشاركة الفعلية للاعب مع المارد الأحمر (520 دقيقة) بمختلف البطولات.





ساهم المهاجم السنغالي في 6 أهداف مع الأهلي، حيث سجل 3 أهداف في شباك (بيراميدز – أسوان – المصري) بمعدل (هدف كل 173 دقيقة)، بينما صنع اللاعب 3 أهداف أخري لزملائه مع الفريق.





ويعول جمهور الأهلي كثيرا على المهاجم السنغالي لقيادة هجوم المارد الأحمر في المواجهة الهامة ضد فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها الشهر المقبل، وتأمل الجماهير في أن يساهم قيادة المارد الأحمر لنهائي البطولة.





ويعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة، متفوقا على بيراميدز برصيد 17 نقطة صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.



