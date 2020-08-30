حصيلة جديدة لضحايا انفجار بيروت المدمر

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:01 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
وكالات
Advertisements

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 190 قتيلا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكشفت الحكومة اللبنانية، أن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت هذا الشهر ارتفع إلى 190 قتيلا و6500 جريح، بينما لا يزال 3 أشخاص في عداد المفقودين.

 

وفي وقت سابق، أكد الجيش اللبناني أن 7 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وهم 3 لبنانيين و3 سوريين ومصري واحد.

 

ووقع الانفجار في مستودع يحوي نحو ثلاثة آلاف طن من نترات الأمونيوم منذ 2014 دون ظروف التخزين المناسبة، وفقا للسلطات، ولكن لا يزال سبب الانفجار غير معروف.

 

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

 

وقد خسر الجيش اللبناني، في الانفجار الذي هز مرفأ بيروت يوم 4 الجاري، 8 من خيرة ضباطه وعناصره وأكثر من 300 جريح، كما تضررت العديد من ثكناته ومقراته، حسبما قال قائد الجيش العماد جوزيف عون.

 

 وتفقد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، غرفة الطوارئ المتقدمة في مركز محافظة بيروت، للاطلاع على آلية العمل المتبعة في معالجة تداعيات انفجار المرفأ، وسبل تفعيل هذه الآلية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين المتضررين وكيفية الإسراع في تلبيتها، عن "حجم الكارثة التي أصابت لبنان واللبنانيين في الصميم.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرفأ بيروت لبنان ضحايا انفجار بيروت حصيلة جديدة انفجار بيروت الأمونيوم

أخبار تهمك

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ 38 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يتخلى عن خدمات المتورط في رحيل ميسي

منذ 42 دقيقة

نجم منتخب مصر السابق: فى حال مشاركة هذا اللاعب سيفوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 13 ساعة

ليس مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. ميسي يختار وجهه غير متوقعة

منذ حوالي 12 ساعة

بالتفاصيل.. أسعار كليات الجامعات الخاصة

منذ ساعة و 17 دقيقة

لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة قوية من سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي

منذ ساعة

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع ظهير إنبي

منذ ساعة و 10 دقيقة

بارتوميو يبلغ والد ميسي بقرار برشلونة النهائي

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:35 ص

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

برشلونة يتخلى عن خدمات المتورط في رحيل ميسي

12:26 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

12:37 ص

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع ظهير إنبي

11:59 ص

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى