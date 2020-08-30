التجاري الدولي" يهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة خلال منتصف الجلسة
الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:49 م
نيفين سمير
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة تزامناً مع عدم ظهور محفزات جديدة على صعيد الاسهم القائدة و التى تنعكس على أداء الاجانب فإن الاداء العرضى هو المسيطرا على تحركات المؤشر الرئيسي بتذبذبات ضعيفة مع تمسك التجارى الدولى بمستوى الـ 68 جنيه و تباين أداء الأسهم و تبادل الأدوار بين اسهم السبعينى ما بين الصعود و جنى الارباح
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ،"إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 11427 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 13365 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4380 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 1856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 2774 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.46% ليصل إلى مستوى 920 نقطة.
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