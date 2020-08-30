التجاري الدولي" يهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة خلال منتصف الجلسة

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة تزامناً مع عدم ظهور محفزات جديدة على صعيد الاسهم القائدة و التى تنعكس على أداء الاجانب فإن الاداء العرضى هو المسيطرا على تحركات المؤشر الرئيسي بتذبذبات ضعيفة مع تمسك التجارى الدولى بمستوى الـ 68 جنيه و تباين أداء الأسهم و تبادل الأدوار بين اسهم السبعينى ما بين الصعود و جنى الارباح



