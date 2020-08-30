المصل واللقاح تحذر من كورونا: "استعدوا للشتاء" (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن التذبذب في أعداد الإصابات بكورونا هو تذبذب في التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، موضحًا أن بعض المواطنين فسر انخفاض أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية على انه انتهاء لأزمة كورونا وجزء كبير من المجتمع بدأ يتخلى عن الاجراءات الاحترازية.





وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، أن المصايف والتجمعات وعدم ارتداء الكمامات بأماكن التجمعات وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي من أسباب تذبذب الإصابات بالفيروس.





وشدد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حتى الوصول لصفر إصابات بكورونا، منوهًا بأننا سنواجه تحدي الشتاء حيث نواجه الانفلونزا الموسمية والتي تعتبر خطيرة جدًا ولها أعداد إصابات ووفيات، والموجة الثانية لكورونا، وأعراض الأنفلونزا الموسمية تتشابه لحد كبير مع أعراض كورونا، معقبًا: "استعدوا للشتاء بإجراءات اكثر صرامة، والبسوا الكمامات علشان نواجه وباء واحد وهو الانفلونزا بدل من مواجهة وباءين".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 883 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 71302 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 98497 حالة من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و5376 حالة وفاة.



