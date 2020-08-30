فيلم "الغسالة" يحقق إيرادات تتخطى الـ 12 مليون جنيه

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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حقق فيلم "الغسالة"بطولة النجم محمود حميدة، "103,911 ألف جنيه إيرادات فى التذاكر، أمس السبت، ليصل حَ الـ12 مليون جنيه، حيث طرح الفيلم يوم الخميس الموافق 30 يوليو الماضى.


تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة إصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.


فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا

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